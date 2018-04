Casa Branca pressiona Putin a recuar sobre Crimeia

Segundo o conselheiro da Casa Branca Dan Pfeiffer disse em uma entrevista para a emissora NBC, os Estados Unidos apoiam o novo governo da Ucrânia "de todas as maneiras possíveis" e essa relação está no topo da lista de prioridades do presidente Barack Obama. Mesmo assim, uma ajuda de US$ 1 bilhão prometida ao governo ucraniano ainda está paralisada, em função de um impasse no Congresso norte-americano.

Pfeiffer disse que Putin ainda tem uma escolha: "Ele vai continuar se isolando ainda mais, prejudicando sua economia, diminuindo a influência russa no mundo, ou vai fazer a coisa certa?", comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.