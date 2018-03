Casa Branca quer "direito de resposta" a Saddam A Casa Branca pressionou a rede de televisão CBS a colocar o porta-voz do presidente George W. Bush, Ari Fleischer, para comentar cada um dos blocos da entrevista exclusiva do presidente do Iraque, Saddam Hussein, ao repórter Dan Rather. A entrevista deve ser levada ao ar hoje à noite no programa 60 Minutes II. Segundo Fleischer, a Casa Branca contatou a CBS no começo da semana para pedir que um funcionário do governo dos EUA tivesse "direito de resposta" em cada um dos blocos da entrevista com Saddam. A produção do programa teria respondido que "a não ser que seja o presidente Bush, a resposta é não", disse Fleischer. Já a porta-voz da CBS, Sandy Genelius, disse que a emissora não exigiu que fosse "o presidente Bush ou nada"; segundo ela, os produtores do programa sugeriram que a pessoa a responder a Saddam fosse Bush, o vice-presidente Dick Cheney ou o secretário de Estado, Colin Powell. Fleischer não disse se a Casa Branca aceitaria qualquer uma dessas opções. Genelius afirmou que a Casa Branca ofereceu como alternativas o próprio Fleischer ou o diretor de comunicações da Casa Branca, Dan Bartlett, alternativas que a emissora considerou inapropriadas.