Casa Branca quer fim de sanções no Iraque O governo dos EUA disse querer a eliminação das sanções das Nações Unidas contra o Iraque e não apenas sua suspensão, conforme sugeriu ontem a França. Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca, disse que a proposta francesa demonstra o reconhecimento de que permitir o livre comércio é o melhor para a população iraquiana. Mas advertiu que o Conselho de Segurança da ONU não deve tomar medidas incompletas. "As sanções devem ser retiradas e não meramente suspensas", disse. Fleischer expressou preocupações acerca de agentes iranianos que estariam no Iraque. ?Nós nos preocupamos com essa questão. Nós deixamos isso claro para aos iranianos (governo)?, disse. O jornal New York Times informou que agentes cruzaram o sul do Iraque para promover religiosos xiitas, citando informações dos serviços de inteligência dos EUA. Fleischer disse que Bush está satisfeito com o fato de que a maioria xiita da população iraquiana ter sido capaz de excercer a liberdade religiosa nos últimos dias, o que não era possível sob o domínio de Saddam Hussein. O governo de Bush acredita que o Iraque possa seguir o exemplo da Turquia, de um país predominantemente islâmico que forma um governo representativo e estável que evita a ditadura teocrática, disse ele.