Casa Branca reativa conta em espanhol no Twitter

WASHINGTON - A Casa Branca reativou sua conta em espanhol no Twitter e em breve terá uma versão do seu site neste idioma - o segundo mais falado nos Estados Unidos -, afirmou nesta quarta-feira, 1º, uma fonte ligada à residência oficial do presidente americano.

"Olá! Bem-vindos à @LaCasaBlanca! Nos siga para se manter atualizado com as últimas notícias sobre @POTUS (Presidente dos Estados Unidos) Trump e sua administração", diz a mensagem publicada em espanhol às 21h20 da terça-feira, a primeira desta nova fase da conta no Twitter.

Nesta quarta-feira, a conta em espanhol da Casa Branca - que conta com 126 mil seguidores - publicou outras três mensagens, todas sobre a indicação do juiz Neil Gorsuch para a Suprema Corte. "Promessa feita, promessa cumprida. @POTUS Trump nomeou um juiz que defenderá a Constituição", diz uma das mensagens.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A versão em espanhol - idioma falado por mais de 50 milhões de pessoas nos EUA e 700 milhões em todo o mundo - das redes sociais e do site oficial da Casa Branca desapareceu pouco depois que Donald Trump assumiu o governo, em 20 de janeiro.

Criada na gestão do ex-presidente Barack Obama em 2009, a versão em espanhol do site whitehouse.gov "definitivamente" voltará ao ar, garantiu a fonte. Até o momento, no entanto, Trump ainda não nomeou um responsável pelo contato com os meios de comunicação em espanhol, cargo ocupado por Gabriela Chojkier na reta final da gestão Obama. / EFE