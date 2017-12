Casa Branca rejeita decisão de clérigos afegãos A administração do presidente Bush classificou de inadequada a decisão dos clérigos afegãos de deixar que Osama bin Laden decida se sairá ou não do Afeganistão. "Não vem ao encontro do pedido norte-americano", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer.