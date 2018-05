Casa Branca rejeita novas negociações com Pyongyang A Casa Branca rejeita a ideia de novas negociações multilaterais em torno do programa nuclear da Coreia do Norte e exigiu que o país asiático primeiro mude seu comportamento "beligerante". O secretário de Imprensa da Casa Branca, Robert Gibbs, disse hoje que não há planos por parte do governo de ouvir o relato do governador do Novo México, Bill Richardson, sobre a última viagem que fez à Coreia do Norte, de onde retornou esta semana.