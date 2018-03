Casa Branca sabia de risco de chantagem russa a conselheiro

WASHINGTON - A ex-procuradora-geral dos Estados Unidos Sally Yates participou nesta segunda-feira, 8, de uma audiência no Senado e afirmou que alertara a Casa Branca sobre os contatos do ex-conselheiro para segurança nacional Michael Flynn com o embaixador de Moscou em Washington, Serguei Kislyak.

Flynn havia sido levado ao governo por Donald Trump, mas teve de deixar o cargo em fevereiro, após a revelação de que tinha ocultado contatos telefônicos com a diplomacia da Rússia em dezembro, ainda antes da posse do republicano.

As ligações foram interceptadas pelo FBI e captaram conversas sobre as sanções impostas por Barack Obama por conta da suposta interferência do Kremlin nas eleições vencidas por Trump. Em seu depoimento ao Senado, Sally disse que avisara a Casa Branca que Flynn poderia ser "chantageado pelos russos".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse alerta foi feito ao conselheiro Don McGahn em pelo menos três ocasiões, sendo duas pessoalmente e uma por telefone.

Perguntada sobre um possível conluio entre a campanha de Trump e representantes de Moscou, a ex-procuradora-geral não quis responder. "São informações confidenciais", disse.

Sally ocupou o cargo apenas de maneira interina e foi demitida após ter se recusado a defender o decreto anti-imigração do governo. Atualmente, o Departamento de Justiça, que é comandado pelo procurador-geral (Jeff Sessions), conduz uma investigação sobre a suposta interferência russa para beneficiar Trump. O caso também é debatido pela comissão no Senado que interrogou a ex-procuradora.

Ainda hoje, TVs americanas reveleram que o próprio ex-presidente Barack Obama aconselhou Trump a não contratar Flynn. / Ansa