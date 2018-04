Casa Branca se desculpa por queima do Alcorão A Casa Branca pediu desculpas hoje pela queima de livros sagrados muçulmanos em uma pilha de lixo da base militar dos EUA no Afeganistão. O secretário de Imprensa do governo dos EUA, Jay Carney, disse que este foi um "acidente profundamente infeliz" que não reflete o respeito dos militares norte-americanos pelas práticas religiosas dos afegãos.