Casa Branca silencia sobre prisão e evita se intrometer na disputa

O governo de Barack Obama buscou se distanciar da decisão da Justiça do Egito de prender o ex-presidente Hosni Mubarak. Na avaliação do governo americano, "trata-se de um problema dos egípcios" e Washington prefere não interferir.

"O Egito atravessa uma difícil transição. Está em busca de estabelecer um processo democrático. Mas é realmente um tema que apenas o governo egípcio deve se manifestar", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Tones.

Até ser deposto, em fevereiro, Mubarak era considerado o principal aliado dos EUA no mundo árabe. Quando os protestos se intensificaram, os americanos começaram a pedir sua renúncia, mas sem romper os acordos com as Forças Armadas do Egito. Os EUA concedem uma ajuda militar de US$ 1,2 bilhão por ano ao país.

O governo de Obama vem buscando não interferir diretamente no processo, temendo ser associado a uma das facções em disputa, e tem apenas pedido que sejam realizadas reformas democráticas.

Os dois países continuam mantendo treinamentos militares conjuntos.

Uma das principais preocupações dos americanos é que o Egito não rompa o acordo de paz com Israel.