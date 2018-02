Casa Branca suspeita de estrangeiros em casos de antraz A administração do presidente dos EUA, George W. Bush, informou que tem suspeitas de que os casos de antraz podem estar relacionados a países ou grupos estrangeiros, embora tenha afirmado que ainda não encontrou provas dessa ligação. "A administração tem suspeitas sobre se há ou não envolvimento de estrangeiros, mas não encontrou nenhuma evidência forte ainda", declarou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. O porta-voz afirmou ainda que o governo estava investigando todas as informações coletadas sobre os casos de antraz e que seguiria as pistas cuidadosamente. As informações são da Dow Jones. Leia o especial