Casa Branca teme onda terrorista se atacar Iraque A administração Bush disse que um ataque militar no Iraque pode desencadear uma onda de ataques terroristas contra os EUA, com utilização de armas de destruição em massa. A administração acrescentou, no entanto, que o perigo existe com ou sem qualquer ação dos EUA. "O presidente levantou esta questão, de que se o Iraque for atacado pode utilizar-se de medidas cruéis e desesperadas", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. A preocupação foi causada por alerta ontem do diretor da CIA, George Tenet, de que se Saddam Hussein sentir que está condenado, pode reagir com armas químicas ou biológicas.