Casa Branca tenta afastar diplomata brasileiro O poder dos Estados Unidos sobre as ações da Organização das Nações Unidas (ONU) nunca foi um segredo entre a comunidade internacional. Mas, nas últimas semanas, o governo George W. Bush tem deixado esse poder bastante claro ao pedir que alguns dos diretores de agências da ONU se demitam por não atenderem aos interesses da Casa Branca. O caso mais escandaloso tem sido o do diretor-geral da Organização para a Proscrição de Armas Químicas (Opaq), o embaixador brasileiro José Maurício Bustani. Gordan Vachon, porta-voz do brasileiro, confirmou à AE que os norte-americanos se aproximaram de Bustani para pedir seu afastamento. Segundo o porta-voz, "a Casa Branca sequer chegou a dar uma explicação" sobre o motivo de seu desejo. Mas, nos corredores da ONU, em Genebra, o principal comentário é de que Bustani teria implementado o seu mandato "ao pé da letra", o que incluía inspeções não apenas nos países "inimigos", mas também nas fábricas químicas nos Estados Unidos. Outro motivo seria o plano dos Estados Unidos de atacar o Iraque, caso fique comprovado que Bagdá estaria produzindo armas químicas, propostas que seriam contrárias às idéias de Bustani. Nesta terça-feira, a Opaq inicia uma reunião em Haia, na Holanda, para tratar do tema. "Ainda estamos buscando uma saída para o problema", afirma Vachon, que lembra que uma série de países já demonstrou apoio a Bustani. Para vários embaixadores do Brasil na Europa, a pressão pode ser considerada como um "escândalo internacional", já que Bustani foi eleito por unanimidade para comandar a Opaq. Mas o caso do embaixador brasileiro não é o único que vem causando indignação na comunidade internacional. Nesta segunda-feira, a Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Mary Robinson, deixou claro que não disputará a eleição em meados deste ano para mais um mandato à frente da comissão. O motivo é a oposição que o governo norte-americano faz diante às suas iniciativas, principalmente onde os interesses da Casa Branca são mais evidentes. Mary Robinson, que já ocupou a presidência da Irlanda, tem feito declarações contra a atuação do exército israelense e não poupou críticas à utilização do combate ao terrorismo pelos Estados Unidos como forma de justificar a violação de direitos humanos. Mas, enquanto alguns são "removidos" pelos Estados Unidos, outros recebem sua bênção. É o caso da diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Gro Harlem Brundtland, ex-premiê da Noruega. Apesar de receber críticas da maioria dos países em desenvolvimento, a norueguesa tem o amplo apoio da Casa Branca. Brundtland é acusada de não ter tomado uma posição em favor dos países pobres na luta pelo acesso aos remédios contra a Aids. Em Genebra, os comentários são de que os norte-americanos teriam ameaçado cortar a ajuda financeira à organização se a OMS fizesse uma campanha a favor da quebra de patentes em caso de epidemias, o que traria prejuízos às empresas norte-americanas. A ofensiva da Casa Branca está deixando a comunidade internacional assustada. "Washington não pode remover um funcionário internacional todas as vezes que essa pessoa não o agradar", se queixa um diplomata africano. Para outro negociador latino-americano, o próprio sistema internacional corre risco, se todas as decisões tiverem que antes ser acordadas com os interesses norte-americanos. Para especialistas, porém, o problema é que não existe nenhum país atualmente com o poder de frear o poder econômico e militar dos Estados Unidos. "A ONU é apenas um reflexo do sistema internacional de poder", conclui um funcionário da organização.