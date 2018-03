Casa da mãe da princesa Diana é roubada Um grupo de ladrões roubou hoje jóias e outros objetos da casa da mãe da princesa Diana, na Escócia, enquanto ela prestava depoimento no julgamento do mordomo da princesa, em Londres. Frances Shand Kydd, de 66 anos, afirmou que, aparentemente, os ladrões invadiram sua residência na quarta-feira, depois de ela ter saído de casa, em Isle of Seil, perto de Oban, no oeste da Escócia. O vigia da casa soube da invasão na quinta-feira pela manhã. "Enquanto eu estava depondo, minha casa foi roubada e todas as minhas jóias foram levadas. Tudo", disse ela. Segundo Kydd, nada que tivesse alguma relação com Diana foi levado.