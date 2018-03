Casa de Greenspan é assaltada em Washington A casa do presidente do Federal Reserve Board, Alan Greenspan, foi roubada no domingo. A porta-voz do banco central dos Estados Unidos, Michelle Smith, confirmou a informação, mas disse que a polícia da capital americana pediu para não divulgar os detalhes do episódio, para não atrapalhar as investigações. Greenspan e sua mulher, Andrea Mitchell, que é a principal correspondente diplomática da rede de televisão NBC, não estavam na cada quando o furto aconteceu. O porta-voz da polícia, Quintin Peterson, não forneceu detalhes sobre o que foi roubado da casa, situada na região noroeste de Washington.