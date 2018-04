Casa de Lennon e Yoko ganha placa do English Heritage

O apartamento do térreo e o porão foi habitado por várias lendas do rock. O baterista dos Beatles, Ringo Starr, comprou a propriedade em 1965, e alugou o local para Paul McCartney e depois para Jimi Hendrix, antes de John Lennon e Yoko Ono se mudaram para lá. O apartamento da Montagu Square foi o cenário para a foto que adorna a capa do disco do casal "Two Virgins", em que John e Yoko estão nus.

Ono afirmou que está honrada com a decisão do local ganhar a placa azul do English Heritage, uma das centenas que marcam lares de figuras proeminentes em Londres. Lennon teria feito 70 anos no dia 9 de outubro. Ele foi assassinado em dezembro de 1980 em Nova York. As informações são da AP.