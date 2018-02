Casa de líder birmanesa é atacada com coquetel molotov

RANGUN, MIANMAR - Um coquetel molotov foi lançado, na manhã desta quinta-feira, 1º, contra a casa da líder birmanesa Aung San Suu Kyi, informou o governo. O local foi onde a prêmio Nobel da Paz passou anos em reclusão domiciliar.

"Tratou-se de um coquetel molotov", disse à AFP Zaw Htay, porta-voz do governo. Ele informou que a dirigente de Mianmar não estava na residência no momento do ataque e não deu detalhes sobre a motivação do ocorrido. Segundo Htay, ninguém ficou ferido pela explosão do artefato, que provocou apenas danos materiais menores.

Aung San Suu Kyi - que tem sido duramente criticada por não evitar a violência contra os rohingya - estava nesta quinta-feira na capital birmanesa Naypyidaw, onde vive a maior parte do tempo. Na cidade, estava previsto um discurso dela para comemorar os dois anos no poder de seu partido, a Liga Nacional pela Democracia (NLD).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Papa Francisco pede "respeito a todos os grupos étnicos" em Mianmar

Depois de permanecer na dissidência durante quase 30 anos, 15 dos quais passou em prisão domiciliar, Aung San Suu Kyi chegou ao poder de Mianmar em abril de 2016 depois de uma ampla vitória eleitoral. Apesar de continuar sendo um ícone em seu país, a líder birmanesa é muito criticada na cena internacional por sua gestão na crise dos rohingyas.

+ Bangladesh contabiliza 36 mil órfãos rohingyas

Cerca de 690 mil membros desta minoria muçulmana que vivem no oeste da Birmânia se refugiaram em Bangladesh desde agosto do ano passado para fugir de uma operação do Exército, qualificada de campanha de "limpeza étnica" pelas Nações Unidas. /AFP