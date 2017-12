Casa de ministro da ANP é alvo de tiros em Gaza Pessoas armadas atiraram neste sábado, 17, contra a casa do ministro de Planejamento da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Samir Abu Eisha, na cidade de Nablus, na Cisjordânia, em um ato condenado pelo governo do primeiro-ministro Ismail Haniyeh. Os disparos coincidiram com o começo, neste sábado, das conversas para a formação do próximo governo palestino de união nacional. Os tiros, que apenas quebraram algumas janelas, foram disparados antes do amanhecer. "Atos deste tipo demonstram a intenção de algumas pessoas de voltar às tensões e criar problemas nas ruas palestinas", disse o governo em declaração divulgada na Faixa de Gaza. Por enquanto, nenhuma organização assumiu o ataque. Porém, nos últimos meses, vários ministros da ANP foram alvo dos confrontos entre o Hamas e o Fatah.