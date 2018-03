Casa de premiê palestino é baleada na Faixa de Gaza

A casa do primeiro-ministro palestino, Ismail Haniyeh, no oeste de Gaza, foi baleada várias vezes neste domingo, 10, por quatro homens, segundo fontes da segurança palestina. A casa de Haniyeh, do movimento islamita Hamas, fica no campo de Sathi, perto da Cidade de Gaza. Os disparos não causaram danos ao edifício, mas ele seria o alvo de um ataque cometido em meio a uma escalada de violência entre facções do Hamas e os nacionalistas laicos do Fatah. A segurança palestina disse a princípio que o ataque era dirigido contra a guarda pessoal de Haniyeh, que protegia a casa do primeiro-ministro. Mas depois afirmou que os disparos foram sido feitos por engano. Enquanto isso, três palestinos morreram e mais de 12 ficaram feridos no domingo na Faixa de Gaza em novos confrontos entre Fatah e Hamas, segundo hospitais palestinos. Os choques do domingo foram os mais sangrentos desde a trégua acertada em meados de maio entre Hamas e Fatah após a morte de 50 palestinos nas lutas internas.