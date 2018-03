Casa onde nasceu Che Guevara está à venda A casa onde nasceu o líder guerrilheiro argentino Ernesto "Che" Guevara, em Rosário, a 309 quilômetros de Buenos Aires, foi colocada à venda, informou hoje a imprensa argentina. Trata-se de um apartamento de 109 metros quadrados em boas condições, localizado no segundo andar de um edifício da Rua Entre Ríos, no centro de Rosario. "Che" nasceu no imóvel em 14 de junho de 1928, o primeiro de quatro filhos do casal Ernesto Guevara Lynch e Celia de la Serna. Quase três décadas depois, junto a Fidel e Raúl Castro e Camilo Cienfuegos, "Che" seria um dos artífices da revolução cubana. Alicia María Repetto, a atual proprietária do apartamento, disse à agência de notícias estatal Télam que "manter o local hoje é muito difícil", devido à crise econômica que assola a Argentina. A mulher comprou o apartamento há 25 anos, mas só há pouco tempo, através de um artigo em uma revista, ficou sabendo que "Che" havia nascido no local. Desde então, Repetto abriu as portas "a várias personalidades que vieram especialmente" para conhecer o local. "Che" viveu poucos anos no apartamento de Rosario porque a família dele se mudou para Córdoba, na região central da Argentina, onde o clima de montanha era mais favorável aos pulmões doentes de Ernesto. Algumas publicações informaram recentemente que o ex-astro do futebol Diego Maradona havia pedido às autoridades de Rosario para que comprassem o imóvel para transformá-lo em um museu.