Casa que abrigou Bin Laden será destruída O Exército do Paquistão planeja destruir a casa na qual o terrorista saudita Osama bin Laden foi morto por uma tropa de elite do Exército americano em maio. De acordo com o jornal The New York Post, a mansão, que fica na cidade de Abbottabad, será bombardeada por granadas e depois derrubada por tratores. O motivo da demolição é evitar que ela se torne um "santuário" para terroristas.