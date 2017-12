Casa Rosada anuncia parte do gabinete interino A Casa Rosada apresentou, no início da noite desta sexta-feira, os novos ministros do Interior, Miguel Angel Toma, e de Desenvolvimento Social, Jorge Capitanich, e o chefe de Gabinete da Presidência, Humberto Schiavoni. O presidente Ramón Puerta já havia anunciado o ministro interino de Economia, Oscar Lamberto. Segundo fontes, ele solicitou ao chanceler Adalberto Rodriguez Giavarani que permaneça no cargo. O ministro interino de Desenvolvimento Social anunciou o envio de US$ 4,5 milhões às províncias com maiores problemas sociais.