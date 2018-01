Casa-se herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo Líderes e aristocratas de várias partes do mundo assistirão nesta quinta-feira ao casamento do príncipe herdeiro de Brunei, Al-Muhtadi Billah Bolkiah, de 30 anos, e sua noiva, Sarah Salleh, de 17 anos. A cerimônia será realizada de acordo com os rituais islâmicos no Palácio Real de Bandar Seri Begawan, capital de Brunei, um menores países da Ásia. O pai do noivo, o sultão Hassanl Bolkiah, encabeçou diversas vezes a lista das pessoas mais ricas do mundo, antes da chegada da era das fortunas de alta tecnologia.