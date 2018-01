Casa-se o herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo O futuro monarca do sultanato de Brunei casou-se com uma adolescente plebéia nesta quinta-feira, numa festa organizada por seu pai para exibir a nação do Sudeste Asiático, rica em petróleo, a autoridades e aristocratas de todo o mundo. O príncipe herdeiro Al-Muhtadee Billah Bolkiah, de 30 anos, filho do imensamente rico sultão Hassanal Bolkiah casou-se com Sarah Salleh, de 17 anos, perante 2.000 convidados numa cerimônia tradicional do islamismo malaio. A cerimônia marcou a culminação de duas semanas de celebrações oficiais - incluindo concertos, mostras culturais e campeonatos de karaokê - num do menores, mas mais opulentos, países da Ásia, que compartilha a ilha de Bornéu com a Malásia e a Indonésia. Amanhã o sultão oferecerá um banquete para 5.000 convidados que se seguirá a uma grande queima de fogos que deverá se estender por três dias.