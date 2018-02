Casal acusado de sequestrar jovem pede visita na cadeia

Phillip e Nancy Garrido, da cidade de Antioch, na Califórnia, declararam inocência no caso de sequestro de Jaycee Dugard - quando ela tinha 11 anos -, estupro e confinamento da jovem e das filhas que ela teve com Phillip Garrido.

A advogada de Nancy Garrido disse ontem que os defensores públicos dela e do marido apresentaram pedidos de visitação no Tribunal Superior de El Dorado. Stephen Tapson disse que ela e a defensora pública Susan Gellman também querem que os promotores informem a elas onde a moça vive atualmente.

Elas querem conversar com ela para preparar a defesa do casal Garrido. O escritório da promotoria do distrito de El Dorado e o porta-voz da família de Dugard não comentaram o pedido.