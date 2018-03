Casal Bush envia voto pelo correio O presidente americano, George W. Bush, votou ontem, pelo correio, no candidato republicano à Casa Branca, John McCain. Ele e a primeira-dama, Laura Bush, enviaram seus votos dez dias antes da data da eleição, 4 de novembro, sem sair do rancho da família, em Crawford (Texas). Bush se absteve de participar da campanha de McCain, que tem renegado a herança política do atual presidente americano.