Casal chinês é multado em US$ 94 mil por ter mais de um filho Uma corte na cidade de Shenzhen, no sul da China, multou um casal em 780 mil yuans (US$ 94.250,00) e lacrou sua casa por terem tido mais de um filho, segundo o jornal Beijiing Morning Post. Seu primeiro filho nasceu em 1997 e no ano passado o casal teve um par de meninos gêmeos. Enquanto a multa não for paga, a casa permanecerá selada ?de acordo com a lei?, segundo o jornal. Outros oito casais também foram multados pelo mesmo motivo. Com cerca de 1.3 bilhão de habitantes, a China tem regras muito rígidas sobre natalidade. Casais que vivem nas cidades podem ter apenas um filho, e no interior o número de crianças também é limitado.