Casal Clinton devolve presentes levados da Casa Branca O ex-presidente norte-americano Bill Clinton e sua esposa, Hillary, devolveram nesta quarta-feira objetos avaliados em US$ 28,000, entre eles movéis e almofadas levados durante a mudança da família da Casa Branca. Bill e Hillary tomaram essa decisão quando não conseguiram determinar com certeza se os presentes eram dirigidos a eles ou à coleção particular da sede do Poder Executivo dos Estados Unidos. "Devido às questões levantadas, os presentes foram devolvidos ao governo até que seja definido qual o seu propósito", declarou Jim McDaniel, um funcionário do Serviço Nacional de Parques, órgão administrador da Casa Branca.