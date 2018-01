Casal de Campinas que está na Tailândia manda notícias Após três dias de angústia, a família de Débora Máximo Ribas e Pablo Fernando Ribas, de Campinas, teve notícias do casal, que desembarcou no último sábado em Bangcoc, na Tailândia. Nesta quarta-feira, uma amiga recebeu um e-mail de Débora avisando que tudo estava bem com ela e o marido. "Estou voltando ao estado normal de humano", comentou o pai de Débora, José Roberto Máximo. A filha havia ido à Tailândia sem destino definido. Os pais temiam que ela estivesse no litoral quando ocorreu o terremoto, no domingo. Débora comentou, entretanto, que permaneceu em Bangcoc e tinha tido alguns problemas de comunicação. "Ela disse no e-mail que eles não tinham idéia da dimensão da tragédia. Talvez porque o país queira preservar os turistas das notícias ruins", arriscou Máximo. O casal optou por não alterar a programação da viagem e deve permanecer na Tailândia até o dia 20, contou o pai de Débora. "Eu espero que ela passeie e se divirta, mas tome muito cuidado na praia", disse, sem esconder que preferia que a filha antecipasse a volta ao Brasil.