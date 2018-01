Casal de falcões recupera seu apartamento na 5ª Avenida Um suporte de aço inoxidável está sendo instalado a fim de acomodar um novo ninho para Pale Male e Lola, o casal de falcões que se viu despejado da 5ª Avenida, em Nova York, no início do mês, mas que agora será convidado a voltar. O ninho dos falcões havia sido removido de um edifício em 7 de dezembro, mas uma série de protestos, incluindo passeatas diante do prédio e websites como o Save Pale Male, levou o condomínio a aceitá-los de volta. O design do novo suporte foi elogiado por naturalistas e autoridades municipais. O ninho dos falcões ficava - e ficará - na cornija do 12º andar do edifício número 927 da avenida, com vista para o Central Park. O apoio tem pinos como os que foram removidos junto com o ninho, e que impediam que a morada dos falcões, que ao longo de dez anos cresceu até pesar 200 quilos, fosse soprada para longe pelo vento. Não se sabe se Pale Male aceitará o novo apartamento, mas o casal de falcões já foi avistado sobrevoando o Central Park. Segundo autoridades ouvidas pelo New York Times, há tempo mais que suficiente para que o casal reconstrua o ninho até o período reprodutivo dos falcões, que normalmente ocorre em fevereiro. Lola costuma botar ovos em março.