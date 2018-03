Casal de namorados morre na mesma hora em acidentes diferentes Dois jovens namorados de Forli, no noroeste da Itália, morreram neste fim de semana em dois acidentes de trânsito diferentes ocorridos na mesma hora. Mauro Monucci, de 29 anos, faleceu por volta da meia-noite de sábado quando sua moto chocou-se contra um poste em um cruzamento nos arredores do Palácio dos Esportes de Forli. O jovem morreu na ambulância, a caminho do hospital, segundo a edição digital do jornal La Repubblica. Praticamente ao mesmo tempo, o carro de sua namorada, Simona Acciai, de 27 anos, saía da estrada numa área periférica da cidade e caía em um fosso. Ela não resistiu e morreu no local. Os telefonemas de serviços de emergência para alertar sobre os dois acidentes foram feitos com poucos minutos de diferença, mas as autoridades só perceberam que as vítimas eram um casal ao verificar em seus documentos que os dois tinham o mesmo endereço. Por causa da coincidência, a magistratura de Forli ordenou a realização de autópsias nos dois corpos