Casal de Taiwan é o mais antigo do mundo Um casal de taiuaneses foi considerado pelo Guiness, o livro do recordes, como o par casado há mais tempo no mundo, ultrapassando um casal americano que celebrou o matrimônio há 83 anos. Liu Yung-yang, de 103, e sua mulher Yang Wan, de 102, se casaram há 85 anos. O matrimônio do casal foi realizado em abril de 1917 - dois anos antes de William e Claudia Lllian Ritchie celebrarem suas bodas em Lexington, no estado de Kentucky, EUA. A pedido dos parentes, Liu usou um terno novo marrom, cantou várias canções do folclore taiuanês, enquanto sua esposa, vestida de cetim azul, ouvia atentamente. Embora seu marido ainda goze de boa saúde, a mulher usa cadeira de rodas por sofrer de cansaço crônico e osteoporose, e já perdeu a visão. Cerca de 40 dos 110 descendentes do casal - filhos, netos e bisnetos - se reuniram na residência de três andares do casal para comemorarem o aniversário de casamento de ambos.