Casal é acusado de roubar 39 diamantes ao longo dos anos Uma ex-funcionária de uma joalheria é acusada de roubar aproximadamente US$ 500.000 em diamantes de sua empregadora, levando uma gema por vez ao longo de muitos anos, informou a polícia de Akron, no Estado americano de Ohio. Farrah Daly, de 26 anos, foi acusada na última sexta-feira de roubo qualificado e envolvimento em atividade corrupta. "Ela tinha acesso aos diamantes na área de seleção das jóias e os escondia quando saía do trabalho", disse o detetive Paul Bralek. "Ela começou em 1999 e levava um por vez." O marido de Farrah, Michael Daly, de 26 anos, foi acusado de envolvimento em atividade corrupta. Ambos foram libertados mediante pagamento de US$ 100.000 em fiança. Um recado deixado hoje para Chris Manos, advogado do casal, ainda não foi respondido. A polícia acredita que 39 diamantes entre um e três quilates foram roubados da Sterling Jewelers Inc.. pelo casal, que com a ajuda de amigos vendia as jóias em casas de penhores e outras joalherias. Outras três pessoas foram indiciadas, informaram fontes judiciais. David Bouffard, porta-voz da Sterling, informou que Farrah Daly trabalhou para a joalheira durante mais de cinco anos. Ele não comentará as investigações.