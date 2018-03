Casal é acusado na Alemanha por plano terrorista As autoridades alemãs acusaram nesta quarta-feira um turco e sua noiva americana de planejar um ataque contra uma base militar dos EUA na Alemanha no ano passado. Osman Petmezci, de 25 anos, e sua noiva Astrid Eyzaguirre, de 23, foram detidos no início de setembro. Foram acusados hoje de planejar um ataque com explosivos contra a base de Heidelberg, disseram os promotores em um comunicado. Os investigadores encontraram 395 gramas de pólvora e seis tubos no apartamento do casal em Walldorf, ao sul de Heidelberg, e acreditam que esse material seria utilizado pela dupla na fabricação de uma bomba. Também encontraram 113 quilos de outras substâncias químicas explosivas, acrescentaram. Os promotores crêem que Petmezci, um turco nascido na Alemanha, obteve algumas dessas substâncias químicas em seu local de trabalho - uma fábrica em Heidelberg. O casal nega ter planejado o ataque, segundo o comunicado. Se ambos forem considerados culpados, poderão passar até 11 anos e três meses na prisão.