Casal é espancado até a morte em ritual antifumo

Parentes espancaram um casal na Malásia até a morte em um ritual supostamente destinado a fazê-los parar de fumar, conta a polícia local nesta sexta, dia 3. Veja também: Tumulto em templo mata 168 na Índia O casal morreu de traumatismo craniano depois de ser atingido com cabos de vassoura e capacetes de moto durante uma reunião familiar em uma casa em Kuala Lumpur, capital da Malásia, nesta quarta, dia 1º, informou o chefe do departamento de investigações criminais da cidade, Ku Chin Wah. Um dos filhos do casal e outros três familiares permanecem sob custódia. Outros quatro membros da família detidos foram soltos. De acordo com os detidos, um sobrinho sugeriu o ritual de espancamento depois que o homem disse que não poderia parar de fumar e a mulher reclamava de problemas no fígado. Não ficou claro quem foi o responsável pelas mortes, mas a mídia local afirmou que o sobrinho convenceu todos os membros da família muçulmana a baterem uns nos outros. A sobrinha de 15 anos do casal, também ferida no ritual, foi hospitalizada. Muitos outros, incluindo os filhos do casal, que têm 14, 19 e 21 anos, também sofreram ferimentos. A polícia ainda investiga o caso. A mídia local divulgou que acredita-se que a família se juntou recentemente a uma seita, mas isto não pôde ser confirmado.