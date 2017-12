Casal é preso por trancar criança em armário Um casal norte-americano trancou uma menina de 8 anos por pelo menos quatro meses dentro de um armário precário e cheio de pulgas onde era alimentada apenas com pão e água, informou ontem a polícia de Hutchins, no Texas, a cerca de 30 quilômetros de Dallas. Desnutrida, Lauren Calhoun pesava apenas 11,25 quilos quando foi encontrada pela polícia na noite de segunda-feira em um armário de 1,2 metros de largura por 2,4 metros de altura. A mãe da menina, Barbara Catherine Atkinson, de 30 anos, e o pai adotivo, Kenneth Ray Atkinson, de 33 anos, foram presos na terça-feira. A menina, foi levada ao hospital infantil de Dallas para tratamento contra a desnutrição e deverá ficar internada até atingir o peso mínimo de 22,5 quilos. Segundo a polícia, a menina aparentava ter sido abandonada por alguns meses e disse aos policiais que tinha dois anos. A polícia ainda não sabe se Lauren e as outras cinco crianças da casa freqüentam a escola. As outras crianças, com idades que variam de 1 ano e 10 meses a 11 anos foram levadas a uma casa de custódia e também apresentavam sinais de desnutrição. Lauren foi encontrada porque seu pai adotivo teria comentado sobre ela com um vizinho, Joe Rivers, na noite de segunda-feira passada. Rivers, então, entrou em contato com a polícia. A mãe fugiu quando a viatura chegou e o pai estava alimentando a garota com espaguete na mesa da cozinha, culpando a mãe pelos maus tratos.