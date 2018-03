Casal é resgatado no Mar da Arábia depois de oito dias

Uma mulher israelense e um homem italiano sobreviveram em um pequeno barco durante oito dias no Mar da Arábia. O barco maior em que eles estavam foi danificado por uma tempestade, reportou a guarda costeira indiana nesta terça-feira, 8. O casal identificado como Libi Belozerzki, 27 anos, e Mori Pierpaolo, 35 anos, saiu das Maldivas planejando chegar ao Mar Vermelho, mas o barco deles foi vencido pela tempestade, disse o comandante Raj Putran da guarda costeira indiana. Eles faziam um passeio turístico. Putran acrescentou que navios da área foram avisados para procurar por marinheiros desaparecidos depois que o Centro de Coordenação de Resgate Marítimo de Roma perdeu o contato com eles no último 24 de setembro. Após o resgate, eles foram levados ao hospital da cidade de Kochi, no sul da Índia, onde eles são tratados por desidratação e problemas na pele pela exposição ao mar e sol. Eles serão liberados e retornarão à Itália na próxima segunda, assinalou o cônsul italiano em Mumbai, Daniel Zonhshine. O casal perdeu todos os pertences na viagem, e poderá retornar para casa depois de tirarem novos documentos de viagem, completou Putran.