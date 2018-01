Casal e três filhos morrem em incêndio na França Cinco membros de uma família, inclusive três crianças, morreram no incêndio que devastou sua casa na noite de quarta-feira, em Etouvans, perto de Montbeliard, no leste da França, informaram fontes dos bombeiros. As vítimas são o casal, de cerca de 40 anos, uma criança de três anos e duas gêmeas de dois anos, disseram as fontes. Outra filha do casal, aparentemente, não estava na casa no momento do acidente, segundo as primeiras informações. Dezenas de bombeiros foram mobilizados, assim como uma unidade de ajuda psicológica para prestar atendimento aos parentes das vítimas.