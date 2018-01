Casal ganha US$ 17 milhões em 2 loterias no mesmo dia Até os funcionários da loteria americana ficaram surpresos, admitindo que nunca tinham visto algo semelhante: um casal da Califórnia ganhou na loteria duas vezes, no mesmo dia. Angelo e Maria Gallina compraram separadamente os bilhetes de duas loterias diferentes e foram sorteados nas duas, ganhando prêmios no total de mais de US$ 17 milhões. Angelo, de 78 anos, ferroviário aposentado, e Maria, de 65, moram em Belmont e têm como hobby jogar em loterias. Fazem isso há 20 anos, jogando diariamente. O passatempo preferido do casal é sentar-se diante da tevê, de mãos dadas, para assistir aos sorteios dos números. Angelo disse ao jornal San Francisco Chronicle que aposta US$ 20 todos os dias na Super Lotto Plus desde que a loteria começou, em 1985. Maria joga US$ 10 diariamente na Fantasy Five. Eles calculam já ter gasto mais de US$ 124 mil em bilhetes, e avisaram que continuarão jogando. Indagado se nunca se esquece de comprar bilhetes de loteria, Angelo brincou: "Minha mulher me mataria se eu esquecesse." A sorte chegou para os Gallina há três semanas, quando Maria ganhou US$ 126 mil na Fantasy Five. Uma hora depois, Angelo soube que tinha ganhado US$ 17 milhões na Super Lotto Plus. Carro novo Ele chegou ontem à sede da Super Lotto Plus, em São Francisco, para uma entrevista à imprensa, em companhia da mulher, dirigindo seu Cadillac 1986 - o casal tem outro carro, um Chevrolet 1965. "Vamos comprar um automóvel novo", foi logo avisando Angelo, que disse ter cortado o cabelo e enchido o tanque do Cadillac logo que soube da sorte grande. Eles também pretendem comprar um carro e uma casa para cada um de seus dois filhos, já adultos. Angelo contou que escolheu os números da sorte chacoalhando um saco plástico com bolinhas, também de plástico, com números, comprado em uma farmácia de bairro. Os números que lhe deram os US$ 17 milhões da Super Lotto Plus foram 10, 41, 7, 47, 21 e 4. Os números escolhidos por Maria, e que lhe deram os US$ 126 mil da Fantasy Five, foram 15, 18, 26, 35 e 37. Outro grande hobby dos Gallina é viajar. Angelo, ainda não refeito totalmente da surpresa de ter-se tornado milionário, já adiantou que pretende passear. "Acho que vou para Oakland", disse, sorrindo - a cidade fica na Baía de São Francisco. Maria faz planos maiores. "Talvez viajemos para a Itália. Quero conhecer Bari." Por enquanto, o casal ainda está se acostumando à condição de novos ricos. No fim da entrevista, Angelo disse: "Acho que vou comer um bolo." Probabilidade de 23 trilhões para 1 O professor de estatística Mike Orkin, da Universidade do Estado da Califórnia, explicou que a probabilidade de um prêmio duplo é de 23 trilhões para 1. Mas os prêmios do casal Gallina não são os maiores da história das loterias da Califórnia. Em junho do ano passado, um comerciante aposentado ganhou US$ 141 milhões na loteria do Estado, o maior prêmio individual da história dos Estados Unidos.