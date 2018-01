Casal gay de Barcelona é o primeiro a adotar criança na Espanha Um casal homossexual de Barcelona se tornou o primeiro da Espanha a adotar uma criança desde a aprovação, em março de 2005, da Lei do Código de Família da região da Catalunha, que permite que casais gays participem de processos de adoção. Ao longo destes 18 meses, 28 casais homossexuais, 20 deles formados por homens e oito por mulheres, tentaram adotar uma criança na Catalunha, explicou a conselheira de Bem-Estar e Família do governo regional catalão, Carme Figueras. O casal está com seu filho em casa há alguns meses, desde a conclusão do longo processo que iniciaram para formalizar uma adoção de validade nacional, segundo Figueras, que não deu mais dados dos pais nem do menor. A conselheira lembrou que, ao contrário do que alguns setores conservadores alegavam, a reforma legal que permitiu que casais homossexuais dessem entrada em processos de adoção não provocou um "desmoronamento" nos pedidos nem causou rupturas sociais, como demonstra o limitado número de solicitações. Pelo contrário, disse Figueras: Eliminou barreiras discriminatórias por razões de orientação sexual na hora em que a idoneidade dos dois membros do casal é avaliada no processo adotivo. A conselheira ressaltou que nas adoções é preciso deixar de lado a orientação sexual dos pais e considerar apenas o bem-estar do menor. "O mais importante é que seja um benefício para a criança, que se tenha certeza de que ela será querida, cuidada, respeitada e bem tratada", direitos que, às vezes, não são respeitados nas denominadas "famílias tradicionais", comentou Figueras.