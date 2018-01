Casal londrino põe anúncios em ônibus em busca de óvulos Um casal britânico decidiu espalhar anúncios nos ônibus de Londres para atrair possíveis doadoras de óvulos e, assim, realizar o sonho de ter um filho, informa hoje a agência PA. Richard Weeks, de 48 anos, e sua mulher, Linda, uma bibliotecária de 54, recorreram à incomum estratégia depois de passarem 14 anos tentando engravidar. Os anúncios, que a partir de amanhã ficarão expostos durante um mês em 50 ônibus londrinos, custarão cerca de £ 2 mil (aproximadamente ? 3 mil), segundo a PA. Sob uma foto do dia de seu casamento, em 1993, o casal pergunta nos cartazes: "A senhora poderia nos ajudar a ter um bebê?". "Nunca seremos mãe e pai, a menos que uma maravilhosa mulher de 36 anos ou menos nos ajude doando alguns de seus óvulos. A senhora é nossa única oportunidade de sermos felizes", prosseguem os cônjuges. O casal, que vive em Kent, no sul da Inglaterra, já gastou muito dinheiro em tratamentos de fertilidade. Além disso, a clínica londrina freqüentada por Linda Weeks advertiu que ela não poderá mais tentar engravidar quando completar 55 anos. Segundo a agência, Weeks reconhece que será chamada de egoísta por algumas pessoas por querer ter um filho na sua idade, já que quando a criança estiver no colégio, ela já terá 70 anos. "Mas o que há de mal em querer um bebê para amar e cuidar?", se pergunta, acrescentando que tanto ela como seu marido são duas pessoas sadias, com a única frustração de não terem conseguido ter filhos.