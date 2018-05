Casal real britânico decide adiar lua de mel

Nesta manhã, os recém-casados deixaram o Palácio de Buckingham de helicóptero. O casal foi fotografado caminhando para o heliporto usando roupas causais. Acreditava-se que em breve partiriam para a lua de mel, de destino desconhecido. Comentou-se que eles pretendiam passar a lua de mel em um local privado, sem acesso da mídia.

William e Kate celebraram o casamento com estilo ontem à noite, com um jantar e festa dançante no Palácio de Buckingham, recepcionados pelo príncipe Charles, pai do noivo. Kate usou um segundo vestido desenhado por Sarah Burton, da casa do estilista Alexander McQueen, enquanto William vestiu um terno. A rainha Elizabeth II deixou o palácio aos netos e passou a noite em outra residência real. As informações são da Associated Press.