Casal real britânico escala montanha e monastério no Butão

VALE DE PARO, Butão - O duque e a duquesa de Cambridge visitaram nesta sexta-feira, 15, um monastério budista na encosta de uma montanha do Butão, indo mais longe que o pai do príncipe William, Charles, que durante uma visita de 1998 interrompeu a caminhada para pintar uma aquarela.

O príncipe William e sua mulher, Kate, vestiram-se sem pompa para realizar a expedição de três horas à chamada Cova do Tigre, localizada em uma montanha a 3 mil metros de altitude.

Kate usou botas de cano longo até os joelhos, calças cor de oliva e um colete de couro, e William vestiu uma camisa desabotoada no pescoço e calças bege. O casal parou no caminho para sorrir para as câmeras tendo como pano de fundo o monastério Taktsang Palphug, do século 17, no Vale do Paro.

"Foi incrível", comentou o príncipe após a escalada."Uma paisagem linda, como vocês viram, e com essas montanhas, os templos no topo, foi simplesmente surpreendente vir aqui em cima", acrescentou, expressando sentimento ecoado por Kate. William admitiu que, após um início tranquilo, "foi um pouquinho desafiador na segunda parte, com certeza".

Lembrado da visita do também príncipe Charles, ele disse: "Bom, meu pai não chegou até o topo. Isso é algo de que vou lembrá-lo quando o vir".

Nesse pequeno reino no Himalaia, Kate e William se reuniram com o jovem casal real do Butão, rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e a rainha Jetsun Pema, pela primeira vez.

Eles foram recebidos por uma procissão tradicional de músicos e bailarinos no antigo monastério budista e monastério Thimphu Dzong. Depois, William e Kate empunharam arco e flecha e tentou o tradicional jogo de Khuru, no qual os jogadores arremessam grandes dardos contra alvos a cerca de 10 metros de distância. / REUTERS