Casal se suicida na Espanha para não ser despejado

O casal tomou uma overdose de remédios em seu apartamento, na ilha mediterrânea de Mallorca, e seus corpos foram encontrados pelo filho, segundo um porta-voz da Guarda Civil. Assim, subiu para cinco o número de suicídios ligados a despejos nos últimos meses, na medida em que a crise financeira na Espanha se aprofunda. O nível de desemprego no país atingiu 26%.

No Parlamento, o governista Partido Popular cedeu às exigências para revisar as leis de hipotecas e despejo do país. O resultado da votação foi de 334 votos a favor e uma abstenção. Mais de 350 mil espanhóis receberam ordens de despejo desde 2008. As informações são da Associated Press.