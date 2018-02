Casal tenta seqüestrar ônibus nos EUA Um casal ainda não identificado tentou seqüestrar um ônibus da empresa Greyhound, no Estado de Utah, mas desistiu e fugiu em um outro veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem tentou dominar o motorista do ônibus, Doug McLeve, e anunciou o seqüestro. Em entrevista à rede KUTV, McLeve disse que o homem tomou a direção e tentou capotar o ônibus. O motorista disse ter chutado o homem para fora do ônibus. Nenhum dos 40 passageiros ficou ferido, disse McLeve. Ele não soube afirmar se o homem ou a mulher estavam armados, embora alguns dos passageiros disseram que o casal disse carregar uma bomba. Os dois suspeitos desceram do ônibus, que parou a cerca de 25 quilômetros de Salt Lake City, e fugiram em outro automóvel. A polícia ainda está procurando pelo casal. Os policiais procuraram por bombas dentro do ônibus mas não encotraram vestígios de explosivos. No começo deste mês, um homem cortou a garganta de um motorista que também trabalhava para a Greyhound, no Estado do Tennessee. O incidente fez com que o motorista batesse o ônibus, provocando a morte de sete passageiros.