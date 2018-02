Casamento afegão tinha defesa anti-aérea, dizem EUA Dentro da propriedade onde foram mortas 25 pessoas que participavam de uma festa de casamento no sul do Afeganistão havia uma peça de artilharia antiaérea que fez repetidos disparos contra aviões americanos, garantiu hoje um porta-voz dos EUA. O major Gary Tallman, porta-voz da missão de investigação dos EUA, disse que aviões americanos sobrevoaram várias vezes o local nos dois dias anteriores ao ataque de segunda-feira e toda vez artilharia antiaérea foi disparada de dentro da propriedade. Tallmann admitiu que não foram encontrados destroços do armamento quando investigadores visitaram hoje a área. Entretanto, ele disse que a propriedade havia sido identificada por tropas dos EUA em terra e verificada por satélites de posicionamento global e lasers. Afegãos na região negam que havia qualquer armamento do tipo na propriedade e insistem que os mortos na casa participavam de uma festa de casamento do filho do proprietário. Tallman afirmou que seis pontos foram alvejados durante o ataque, entre eles uma posição de morteiro de 82 mm, uma artilharia antiaérea e uma caverna. Segundo ele, horas antes do ataque, tropas dos EUA viram pessoas cobrindo o morteiro com uma lona e levando mulheres e crianças para o local.