Casamento de Biggs está marcado para amanhã Ronnie Biggs, o ex-fugitivo detido por causa do "Roubo do Trem Pagador", vai se casar na prisão nesta quarta-feira, 10, afirmou uma porta-voz da família. Biggs, que tem agora 72 anos, recebeu uma sentença de 30 anos de prisão pela sua participação, em 1963, no roubo de um trem pagador que transportava 2,6 milhões de libras esterlinas, o equivalente a quase US$ 50 milhões nos dias atuais. Ele fugiu da prisão em 1965, foi para o exterior e finalmente se fixou no Brasil. Fraco e falando com muita dificuldade depois de sofrer três derrames cerebrais, Biggs voltou para a Grã-Bretanha em maio de 2001 e foi imediatamente detido, a fim de completar os 28 anos de prisão que lhe restam a cumprir. Biggs vai se casar com Raimunda Rothen, de 54 anos, mãe de seu filho Michael, de 27 anos, na prisão Belmarsh (Londres), em cerimônia fechada, afirmou a porta-voz. Raimunda Rothen, que mora atualmente na Suíça, visitou Biggs várias vezes na prisão. A porta-voz disse que Rothen estava "extremamente preocupada" com a saúde enfraquecida de Biggs e aceitou a proposta porque teme que a vida dele esteja perto do fim. A libertação de Biggs não deve acontecer antes de 13 de maio de 2020.