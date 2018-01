Casamento gay, debate que agita os EUA de costa à costa O conflituoso debate sobre o casamento homossexual intensificou-se de costa à costa, enquanto autoridades, em cidades liberais dos Estados Unidos, prometem liberar licenças para casais gays, em desafio aos críticos e a leis longamente estabelecidas. Enquanto grande número de pares gays se unem em matrimônio em Portland, o governador do Oregon junta-se a outros para questionar a legalidade de esforços semelhantes, que varrem o país, de São Francisco a Novo México, de Massachusetts ao interior de Nova York. O procurador geral de Nova York disse ontem que os casamentos gays em seu Estado são ilegais, embora sua opinião não tenha detido mais um prefeito a anunciar que, brevemente, seu município oficializará essas uniões. Críticos do casamento homossexual olham a crescente lista de condados e municipalidades planejando autorizar licenças para pares gays com crescente alarme. ?É anarquia?, diz Rick Forcier, do capítulo de Washington da Coalizão Cristã. ?Parece que perdemos a ordem da lei. É muito assustador quando cada comunidade decide que leis obedecer.? O governador do Oregon, Ted Kulongoski, questiona a legalidade do condado de Multnomah emitir licenças de casamentos para homossexuais, dizendo que a legislação sobre casamentos, de 1863, sugere que a união é entre um homem e uma mulher. Mas as palavras do governador dificilmente deteriam as longas filas de casais gays que se estendiam, ontem, à volta do prédio da sede do condado de Multnomah, abrigando-se sob sombrinhas com as cores do arco-íris enquanto esperavam para obter suas licenças. ?Isto significa que finalmente que vamos ter o que outros casais legalmente casados têm como garantia. Significa que finalmente entraremos nesse mundo?, dizia Mary Li, uma funcionária do condado que foi a primeira a legalizar seu compromisso com uma parceira de muitos anos. Funcionários do condado calculavam que cerca de 400 licenças de casamento foram dadas, ontem, a casais homossexuais ? quatro vezes o número outorgado no primeiro dia em que São Francisco reconheceu esse tipo de união, no mês passado. As licenças continuarão a ser distribuídas hoje. Mais de 30 Estados têm leis impedindo casamentos gays e os conservadores, liderados pelo presidente George W. Bush, estão pedindo uma emenda constitucional que impeça claramente a união entre pessoas do mesmo sexo. O debate começou a ganhar força no ano passado, quando a Suprema Corte de Massachusetts declarou a proibição desses casamentos inconstitucional, abrindo caminhos para o Estado tornar-se o primeiro a sancionar casamentos homossexuais no início deste ano. Prefeitos e chefes de condados de quatro Estados permitiram uniões gays, incluindo São Francisco, que começou a oficiar cerimônias em 12 de fevereiro. Nova York e Oregon estão entre os 12 Estados sem leis que definam explicitamente o casamento como privativo de homem e mulher.