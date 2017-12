Casamento gay será tema eleitoral nos EUA Grupos conservadores dos Estados Unidos planejam usar o debate sobre o casamento gay como estratégia para conseguir milhares de votos em 2004. Organizadores da Convenção Batista do Sul, Associação da Família Americana, Coalizão Cristã e outros garantem a intenção de transformar o casamento gay no principal debate das eleições. Eles planejam ainda modificar a linguagem constitucional a fim de definir o casamento como união entre homem e mulher. De acordo com pesquisas, a divisão sobre este assunto entre o público é pequena: pouco mais da metade apoia leis contra o casamento gay. A semana de 12 de outubro será designada como "a semana de proteção ao casamento". Os grupos vão divulgar boletins em mais de 70.000 igrejas e programas nas rádios cristãs vão discutir o tema durante a semana. David Smith, porta-voz da Campanha dos Direitos Humanos, advogando pelos direitos dos gays e lésbicas, criticou os conservadores por usar o casamento gay como arma política. "Se essas pessoas quiserem demonizar famílias homossexuais por interesse eleitoral, acho que levarão um tiro pela culatra", disse Smith.