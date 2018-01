Casamento mais longo do mundo faz 83 anos Um casal que disse o "sim" há 83 anos acaba de ser reconhecido como o mais duradouro do mundo. William e Claudia Lillian Ritchie, que se casaram em 12 de abril de 1919 em Jeffersonville, no estado norte-americano de Indiana, e são conhecidos como Bill, de 104 anos, e Lil, de 98, receberam na terça-feira o certificado do Guinness, o livro de recordes. "Eu queria cuidar dela, isto é o principal da história", disse Bill Ritchie. Os Ritchies criaram quatro filhos, dois do quais já faleceram. Têm nove netos, 23 bisnetos e 18 trinetos. Embora a memória de Lil Ritchie esteja falhando e Bill Ritchie não consiga ouvir bem, os dois foram informados sobre o recorde, disse a filha Jewell Wagoner, de 75 anos. Wagoner e a irmã Helen Pennington, de 77, disseram que ficou difícil cuidar dos pais e que por isso os levaram na semana passada para uma casa de repouso. Lil Ritchie foi levada na quinta-feira. Bill Ritchie recusou-se a ir, mas dias depois pediu para juntar-se à mulher. "Eles nunca se separaram antes em 83 anos de casamento", disse a filha. Wagoner começou a tentar obter o reconhecimento do recorde pelo Guiness depois que o jornal local, o Lexington Herald-Leader, fez uma reportagem sobre o aniversário de casamento de ambos. "Alguém disse que eles deviam ser o casal mais idoso", disse ela. Os Ritchies receberam 579 cartões de felicitações pelo aniversário das bodas.