Casamento real bate recorde de audiência na TV O casamento do príncipe herdeiro Felipe e da plebéia Letizia, no sábado, foi o programa de televisão mais visto da história espanhola, segundo noticiam, hoje, os jornais. Cerca de 25 milhões de espanhóis, ou cinco em cada oito, sintonizaram em algum momento a cobertura ao vivo, de cinco horas, da TV estatal. E o sinal foi transmitido para uma rede mundial com uma audiência potencial de 1,2 bilhão de espectadores. Dois dias depois, o evento ainda gera uma cobertura maciça da imprensa, na Espanha: editoriais, artigos, matérias, páginas de fotos. O jornal barcelonense La Vanguardia publica trechos do diálogo real como se lidos por leitores de lábios. Quando Letizia chegou ao altar, teria perguntado a Felipe ?Onde deixo isto??, referindo-se ao buquê de noiva. Mais tarde quis certificar-se ?Você está feliz?? ?Eu te amo, eu te amo, beleza?, ele respondeu. No sábado, milhares de pessoas acompanharam o trajeto do cortejo nupcial e pegaram tudo o que puderam como souvenir do casamento real. Flores foram furtadas das ruas das cidades e até mesmo a decoração floral da Basílica de Atocha desapareceu. Na Catedral de Almudena, onde Felipe e Letizia casaram-se, milhares esperaram na fila para entrar, no sábado, aproveitando para, no caminho, cortar pedaços do tapete vermelho que se estendia até o Palácio Real. A edição eletrônica do jornal El Mundo publicou uma pesquisa na qual os leitores poderiam escolher os favoritos entre as celebridades convidadas. Mais de 15.000 leitores clicaram seus votos e os resultados foram: a rainha Rania da Jordânia, a mais sexy; o apresentador Miguel Bosé, o mais bonito; e Caroline de Mônaco, como parte do casal mais bonito.